Зеленский провел встречу с Кислицей и отбирает кандидатов на главу Офиса Президента
- Президент Зеленский обсудил с Сергеем Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США.
- Кислица имеет опыт работы в Америке, что будет полезным в укреплении отношений с партнерами.
Президент Владимир Зеленский 5 декабря провел встречу с Сергеем Кислицей. По словам главы государства, они обсудили некоторые направления дипломатической работы и переговоров с США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о разговоре Зеленского и Кислицы?
Зеленский отметил, что Кислица как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, который работал долгое время именно в Америке, имеет соответствующий опыт и видение.
Президент добавил, что Украина будет укреплять работу с партнерами.
Мирные переговоры: последние новости
Украинская делегация отправилась в США 4 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, чтобы узнать о результатах встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Москве. Утром 5 декабря сообщалось, что встреча завершилась.
Западные СМИ писали, что в процессе переговоров об окончании войны в Украине сейчас обсуждаются 4 отдельных элемента: суверенитет, территории, экономическое сотрудничество и европейская безопасность.
Однако Россия не изъявляет желания заключить мир. Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что в любом случае освободит Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем. Переговоры с Виткоффом и Кушнером в Москве он назвал "очень полезными", но отметил, что не согласен с некоторыми пунктами мирного плана.