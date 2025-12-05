Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о разговоре Зеленского и Кислицы?

Зеленский отметил, что Кислица как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, который работал долгое время именно в Америке, имеет соответствующий опыт и видение.

Президент добавил, что Украина будет укреплять работу с партнерами.

