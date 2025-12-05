Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що відомо про розмову Зеленського та Кислиці?
Зеленський зазначив, що Кислиця як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, який працював довгий час саме в Америці, має відповідний досвід і бачення.
Президент додав, що Україна буде зміцнювати роботу з партнерами.
Мирні переговори: останні новини
Українська делегація вирушила до США 4 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, щоб дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним у Москві. Зранку 5 грудня повідомлялося, що зустріч завершилася.
Західні ЗМІ писали, що у процесі перемовин щодо закінчення війни в Україні наразі обговорюються 4 окремі елементи: суверенітет, території, економічне співробітництво та європейська безпека.
Однак Росія не виявляє бажання укласти мир. Російський диктатор Володимир Путін заявляє, що у будь-якому випадку звільнить Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом. Переговори з Віткоффом і Кушнером у Москві він назвав "дуже корисними", але зазначив, що не погоджується з деякими пунктами мирного плану.