Зеленський провів зустріч з Кислицею та відбирає кандидатів на очільника Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський 5 грудня провів зустріч із Сергієм Кислицею. За словами глави держави, вони обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та переговорів зі США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також "Багато хто турбувався про наші вирази обличчя": Кислиця заспокоїв українців після перемовин

Що відомо про розмову Зеленського та Кислиці?

Зеленський зазначив, що Кислиця як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, який працював довгий час саме в Америці, має відповідний досвід і бачення.

Президент додав, що Україна буде зміцнювати роботу з партнерами.

Мирні переговори: останні новини