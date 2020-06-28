Конституция Украины взрослеет и меняется вместе со страной. Однако каждый президент пытался ее изменить, и Владимир Зеленский – не исключение. Что предлагает глава государства и какие последствия это может иметь – читайте дальше.

Сначала спорным вопросом был роспуск парламента сразу на инаугурации, оправданный Конституционным судом позже, дальше – увольнение предыдущего премьер-министра. Подробнее – в материале 24 канала.

Важно Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции

Эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко считает, что если президент бы оберегал Конституцию, он бы просто передал заявление Гончарука об отставке в парламент, поскольку заявление поступило к ненадлежащему субъекту.

"А такие действия президента, когда он якобы принимает отставку, они совсем искривляют саму форму государственного правления", – заверила она.

Справка. В январе 2020 года Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но подал его не Раде, как того требует закон, а президенту. Тот его не удовлетворил и дал премьер-министру шанс. Уже 4 марта Рада приняла решение об отставке Кабмина Гончарука.

Зеленский и изменения в Конституцию

Кроме того, только собрался парламент 9 созыва, президент Владимир Зеленский сразу инициировал рекордное количество изменений в основной закон страны.

Среди них – отмена адвокатской монополии, законодательная инициатива народа, сокращение народных депутатов до 300, создание консультативных и совещательных органов, новая структура местной власти и административно-территориального устройства – уже дважды отозванный проект.

Зеленский и изменения в Конституцию / Инфографика 24 канала

А еще – возможность назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР президентом, уже отклонили. А также долгожданное лишение депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

Кириченко убеждена: вместо того, чтобы менять Конституцию, нужно просто поставить сенсорную кнопку. "О тносительно условных прогулов – это тоже на уровне Конституции было смешно выписано, без уважительных причин. То есть народный депутат приравнивался к школьнику", – добавила она.

Их можно определить как несистемные, точечные законопроекты, которые разрабатывались достаточно закрыто, что повлияло непременно на их качество юридически,

– отметил Александр Заславский, заместитель директора Лаборатории законодательных инициатив.

Три из предложенных изменений получили отрицательное заключение Конституционного суда, еще два – приняли с оговорками.

Снятие депутатской неприкосновенности

Одно из них не учли, когда сняли депутатскую неприкосновенность: проголосовали за критикуемый законопроект еще 8 созыва, забыв о регламенте.

"В январе, кажется, народные депутаты обратились в Конституционный суд с тем, чтобы он признал неконституционность этих изменений в Конституцию именно из-за нарушения процедуры", – объяснил Заславский.

Что известно о депутатской неприкосновенности и ее отмене? Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами. 3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский. Изменения вступили в силу 1 января 2020 года.

Сокращение количества нардепов

В уже привычном турборежиме, несмотря на предостережения, сократили и количество нардепов до 300. По словам специалистов, это создает правовую коллизию – в перерыве между созывами Украина остается без парламента.

Если в этот период нам предстоит срочное принятие закона, введение военного положения или другие решения, относящиеся к компетенции парламента, мы не сможем ничего сделать,

– подчеркнула Кириченко.

А это – угроза и национальной безопасности, ведь Украина является парламентско-президентской республикой. Эксперты настаивают: изменения в Основной закон требуют взвешенности, поэтому турборежим сейчас враг власти, ведь каждая ошибка может похоронить положительные изменения.