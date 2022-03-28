По словам Зеленского, это дало бы Украине больше времени. Таким образом, могло и не быть полномасштабного русского нападения.

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Они показали бы Беларуси, что могло бы произойти, если бы ввели превентивные санкции в отношении российского бизнеса, экспорта нефти и газа и т.д. Это с учетом того, что белорусы не поддерживают войну России против Украины,

– заявил президент.

Он также подчеркнул, что предупредительные санкции дали бы больше времени украинским военным подготовиться к дальнейшему вторжению России.

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