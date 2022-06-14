Детальнее этот разговор глава нашего государства описал уже вечером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Затяжка с оружием не может иметь оправданий, – новое обращение Зеленского

Конечно, темой номер один была оборонная поддержка. Канада в семье – среди лидеров. Поблагодарил за то, что Канада стала и первым государством, которое перевело на украинский счет в МВФ специальную помощь – около 800 миллионов долларов,

– сказал Зеленский.

Вечернее обращение президента за 14 июня: смотрите видео