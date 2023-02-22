Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.
Дефицита в военных учебных заведениях нет
Зеленский сегодня обращался к выпускникам военных академий во Львове и Одессе. Это молодые офицеры, которые уже скоро отправятся в армию – в боевые бригады, воюющие за наше государство, и в формирующиеся новые бригады.
Те, кто сейчас получает военное образование, выполняют особую миссию. Уже завтра это образование понадобится прямо на поле боя для защиты государства, для управления солдатами и подразделениями.
Я счастлив, что высшие военные учебные заведения Украины не имеют дефицита тех, кто действительно желает быть украинским офицером, желает быть именно образованным и эффективным украинским,
– подчеркнул президент.
Дипломатический марафон
Глава государства рассказал также о продлении дипломатического марафона. Зеленский обворовал с четырьмя лидерами государств. Например, в разговоре с президентом Пакистана отметили безусловную важность сохранения полной силы и уважения к Уставу ООН, независимости наций и целостности государств. Обсудили также продовольственную безопасность.
Политик отметил, что уже семь месяцев работает экспортная зерновая инициатива. За это время уже 43 страны мира получили более 22 миллионов тонн продовольствия, а это весомый украинский вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка. Однако если бы не действия России, это количество было бы больше.
Отдельно Зеленский заметил, говорится не только о вкладе в мировую безопасность. Морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине, ведь около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством.
- Кроме того, Зеленский разговаривал с президентом Эстонии. Он поблагодарил за поддержку Украины оружие и санкции против России. Обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины.
- Сегодня состоялся первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды. Зеленский проинформировал о наших мирных инициативах, продвигаемых на площадке ООН.
Обращение Зеленского за 22 февраля: видео