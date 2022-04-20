Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении за 20 апреля, сообщает 24 канал.

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Возобновление работы

По словам президента Украины, продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и общин Украины. По предварительным данным, освобождены уже 934 населенных пункта.

Уже в 435 населенных пунктах возобновила работу украинская полиция, а также в 431 общине заработало местное самоуправление. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

Украинские власти постепенно восстанавливают доступ граждан к медицинским и образовательным услугам, а также к органам социальной защиты. Непрерывно восстанавливается автомобильное сообщение, поставка электричества, газа, воды.

Мины и растяжки

Владимир Зеленский отметил, что среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, установленные врагом, и неразорвавшиеся снаряды. Следует приложить много усилий и времени для их обезвреживания. Президент выразил огромную благодарность всем специалистам и спасателям, которые выполняют эту важную задачу.

Еще раз призываю наших граждан, которые возвращаются в освобожденные общины, быть очень внимательными. Не заходить на территорию, которая еще не была проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полицию и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы,

– предостерег Владимир Зеленский.