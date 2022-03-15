Также там присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео встречи.

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Поездку согласовало руководство ЕС

Прежде всего, президент отметил, что в целом сейчас в Украине достаточно опасная ситуация. Враг ведь продолжает систематические обстрелы.

Например, сегодня имели несколько обстрелов в жилых массивах Киева. Они стреляют по всем территориям – в частности, и по Западной Украине, по Львовской области,

– сказал Владимир Зеленский.

Встреча проходила на фоне желто-голубых флагов и присутствовали многие представители мировых СМИ. Поездка была согласована с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Кто приехал в Украину

Целью визита было прежде всего подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины. Кроме того, обсудили широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу.

Какие иностранные политики приехали:

глава польского правительства Матеуш Моравецкий;

вице-премьер Польши Ярослав Качиньский;

Премьер-министр Чехии Петр Фиал;

Премьер-министр Словении Янез Янша.

Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча президента с иностранными чиновниками: смотрите видео