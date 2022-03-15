Также там присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео встречи.
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Поездку согласовало руководство ЕС
Прежде всего, президент отметил, что в целом сейчас в Украине достаточно опасная ситуация. Враг ведь продолжает систематические обстрелы.
Например, сегодня имели несколько обстрелов в жилых массивах Киева. Они стреляют по всем территориям – в частности, и по Западной Украине, по Львовской области,
– сказал Владимир Зеленский.
Встреча проходила на фоне желто-голубых флагов и присутствовали многие представители мировых СМИ. Поездка была согласована с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Кто приехал в Украину
Целью визита было прежде всего подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины. Кроме того, обсудили широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу.
Какие иностранные политики приехали:
- глава польского правительства Матеуш Моравецкий;
- вице-премьер Польши Ярослав Качиньский;
- Премьер-министр Чехии Петр Фиал;
- Премьер-министр Словении Янез Янша.
Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Встреча президента с иностранными чиновниками: смотрите видео