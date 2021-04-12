Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций госслужащих. По состоянию на 12 апреля проверяют уже 375 документов должностных лиц.

Большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить ее было невозможно из-за Решения Конституционного Суда Украины.

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Почему и чьи е-декларации проверяют

Полная проверка деклараций происходит по четкому порядку, зарегистрированному в Министерстве юстиции.

Сейчас основанием для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации чиновника.

​Длительность проверки

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований ее могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

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