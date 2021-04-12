Зеленский, Шмыгаль и 15 министров: НАПК начало полную проверку еще 98 деклараций должностных лиц
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций госслужащих. По состоянию на 12 апреля проверяют уже 375 документов должностных лиц.
Большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить ее было невозможно из-за Решения Конституционного Суда Украины.
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Почему и чьи е-декларации проверяют
- Полная проверка деклараций происходит по четкому порядку, зарегистрированному в Министерстве юстиции.
- Сейчас основанием для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации чиновника.
Длительность проверки
На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований ее могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.
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