Соответствующий указ о назначении уже появился на сайте Президента. Соответственно, предыдущего главу Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря уволили.

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Лагута снимает кандидатуру по довыборам

В Херсонской области 31 октября пройдут довыборы в Верховную Раду. Геннадий Лагута – один из официально зарегистрированных кандидатов в нардепы. Как пишет Суспільне, Лагута уже отказался от баллотирования и призвал избирателей поддержать экс-председателя Херсонской ОГА Козыря.

Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184 округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет,

– сказал Геннадий Лагута.

Обратите внимание! Довыборы в Херсонской области состоятся из-за того, что народный депутат Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и отказался от мандата. Выборы в 184 округе состоятся 31 октября.

Почему в Херсонской области произошли кадровые изменения

Нового главу области представил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что Лагуту назначили, в частности, потому, что Сергей Козырь баллотируется в народные депутаты. Выходит, что Лагута уступил баллотированием в нардепы ради должности Козыря.



Кирилл Тимошенко вручил Геннадию Лагуте удостоверение / Фото Офиса Президента

К тому же, по словам Тимошенко, Офис Президента искал человека, полностью знающего проблемы региона.

Мы исходили из того, что нам нужен руководитель области именно из этого региона, который разбирается в Херсонской области. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета,

– объяснил Тимошенко.

Что известно о Геннадии Лагуте

Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 года в городе Бердянск Запорожской области. В 1996 году окончил Бердянский государственный педагогический институт, где получил профессию учителя трудового обучения и физики. Работал на разных должностях в коммерческих и государственных учреждениях. В частности, начальником охраны на предприятии "Сахарное".

В 2010 году Геннадия Лагуту избрали депутатом Чапаевского поселкового совета. В 2015 году он баллотировался в Херсонский городской совет от партии "Оппозиционный блок".

В 2016 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "юрист". В декабре 2020 года стал заместителем председателя Херсонского областного совета. Был уполномоченным лицом партии Игоря Колыхаева "Нам тут жить".



Лагута был помощником Игоря Колыхаева в Верховной Раде / Фото из его фейсбука

Лагута задекларировал квартиру в Херсоне площадью более 80 квадратных метров и земельный участок площадью в тысячу квадратных метров в Великой Кардашинке.

У него есть автомобили Ford Focus 2013 года и Ford KUGA 2019 года. Основной доход получил по месту работы – 81 116 гривен в благотворительном фонде Игоря Колыхаева "Нам тут жить". Еще более 20 тысяч в должности заместителя председателя ОГА.