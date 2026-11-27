Владимир Зеленский / Фото Getty Images (иллюстративное)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Предыдущего главу этого рода войск Дмитрия Герегу освободили от должности.
Соответствующие указы № 1143/2026 и № 1144/2026 от 26 ноября были опубликованы на сайте Офиса Президента.
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Что известно о новом командующем Силами поддержки ВСУ?
Согласно указу № 1144/2026, Дмитрий Ткаченко занял должность командующего Силами поддержки ВСУ. Другим указом президент уволил от исполнения этих обязанностей Дмитрия Герегу.
6 декабря 2025 года Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Ткаченко звание бригадного генерала. На тот момент он занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ.
Силы поддержки – отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В него входят инженерные войска, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, геопространственной поддержки, а также гидрометеорологическая и кинологическая службы.
Они обеспечивают инженерную поддержку войск, выполняют задачи по разминированию, защите от опасных веществ и оказывают другие виды поддержки для боевой деятельности украинской армии.
Напомним, что в октябре в украинской армии также произошли кадровые изменения. В частности, Андрей Билецкий возглавил группировку войск "Центр", в состав которого входят три армейских корпуса. Командующий также назначил новых командиров этих корпусов – Дмитрия Рогозюка, Эмиля Ишкулова и Валерия Скреда.
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