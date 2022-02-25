Об итогах своего разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистьо Владимир Зеленский отчитался в своем твиттере. Они обсудили противодействие агрессору Кремлю.

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Зеленский рассказал президенту Финляндии о нашей обороне и коварном обстреле Киева. Он также поблагодарил Финляндию за 50 миллионов долларов, которые страна выделила Украине.

Благодарны Финляндии за выделение 50 миллионов долларов помощи. Это эффективный вклад в антивоенную коалицию,

– написал глава государства.

Он также напомнил, что государствам мира необходимо ужесточить санкции против России. "Мы продолжаем работать. Нам нужно усилить санкции и поддержку обороны", – добавил президент Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины продолжают без колебаний защищать свою землю. Поэтому мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают сокрушительные санкции на Россию.



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