Об итогах своего разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистьо Владимир Зеленский отчитался в своем твиттере. Они обсудили противодействие агрессору Кремлю.
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Зеленский рассказал президенту Финляндии о нашей обороне и коварном обстреле Киева. Он также поблагодарил Финляндию за 50 миллионов долларов, которые страна выделила Украине.
Благодарны Финляндии за выделение 50 миллионов долларов помощи. Это эффективный вклад в антивоенную коалицию,
– написал глава государства.
Он также напомнил, что государствам мира необходимо ужесточить санкции против России. "Мы продолжаем работать. Нам нужно усилить санкции и поддержку обороны", – добавил президент Зеленский.