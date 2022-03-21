Сегодня был обнародован соответствующий указ на сайте президента. Он уже вступил в силу.
Важно Зеленский обратился к украинцам и призвал их гнать оккупантов из своих городов
Генштабу ВСУ и Киевской ОГА уже поручили осуществить соответствующие мероприятия.
Какая ситуация в Гостомеле
Активные бои за Гостомель продолжались с начала войны. Таким образом, россияне надеялись подобраться к Киеву.
Однако ВСУ сумели остановить наступление врага в Киевской области и заставили оккупантов перейти в оборону. В частности, в Гостомеле, Буче, Борисполе и Броварах.
Смотрите обращение Зеленского: