В конце концов в архиве глава государства увидел телеграмму 16 президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна к генералу Гранту. На нем были написаны слова: "Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь".

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Зеленский вдохновился словами Линкольна

Президент Украины отметил, что эти слова президента Линкольна отражают именно то, как воюют украинцы. В частности, это победные битвы за Киев, Харьков, остров Змеиный, Бахмут и каждый сантиметр украинской земли.

Каждый день этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что никогда раньше российская диктатура не встречала столь сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни другую нацию.

"Путинский список стран на уничтожение был длинным. Еще совсем недавно. Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы", – заметил глава государства.

Он также заверил, что американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают на сто процентов и до последнего цента. В то же время Зеленский подчеркнул, что у Путина есть другой список целей, в частности, "лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана", что, по мнению украинского руководителя, показывает слабость диктатора.

Зеленский сказал о цене, которую платят украинцы

Владимир Зеленский сказал, что Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что украинцы знают, что "не упадут".

Каждый день и каждую ночь Россия продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками. Но каждый день наше единство остается сильным. И мы видим, как наша свобода сохраняет хватку бульдога,

– подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей. Он отметил, что пока не империя зла, а только отсутствие единства способно поставить свободу на колени.

"Здесь нет ни одного человека, которому было бы безразлично, что происходит со свободой. Нет ни одного украинца, который бы не был благодарен. Тем, кто помогает нам не потому, что должен это делать, а потому, что подсказывает сердце. Это и есть человечность", – подытожил Зеленский.

Он также поблагодарил американцев, которые делали и делают чрезвычайные вещи по зову своего сердца. Он подчеркнул, что американские сердца бьются так же, как и украинские, а сама страна спасла миллионы украинских жизней.

Напоследок Зеленский вспомнил, что когда он говорил с Байденом утром 24 февраля 2022 года, мир не верил в Украину. Но президент Украины заверил американского коллегу, что мы не сдадимся.

В конце концов, Байден подтвердил, что Америка будет с украинцами столько, сколько нужно. А Украина всегда будет благодарна за это.