Зеленский рад, что он стал первым президентом Украины, который пообщался со своим коллегой из Гватемалы. Разговор был содержательным.

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Зеленский благодарен Гватемале за поддержку

Представители Гватемалы, расположенной в Центральной Америке, последовательно поддерживают Украину. Зеленский признателен за позицию государства против российской агрессии. Он отдельно выделил, что Гватемала поддержала лишение России статуса наблюдателя в Организации американских государств.

Рад быть первым президентом Украины, который разговаривал с коллегой из Гватемалы. Благодарен Алехандру Джамматтее за принципиальную позицию относительно российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение России статуса наблюдателя в Организации американских государств, – написал Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к мировым лидерам: нужны санкции и оружие

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно мощное наступательное оружие, которое поможет полностью освободить временно оккупированные территории. Чем дольше ее будут поставлять – тем больше затянется война, тем больше вырастет количество жертв. Об этом он заявил во время American Jewish Committee Global Forum.

Зеленский отмечает, что нужно удвоить все усилия, которые помогут "остановить российскую ненависть". Именно она является движущей силой, которая помогает оккупантам вести дальнейшую войну против Украины и всей свободы. Россияне ненавидят все украинское и хотят буквально уничтожить сине-желтую культуру и историю.

Президент подчеркнул, что оккупантам все равно, куда запускать свои смертоносные ракеты. Они уже уничтожили и целые населенные пункты, и российские церкви, и города, где столетиями проживала греческая община (Мариуполь – 24 канал), и детские дома – буквально все.

Также Зеленский напомнил о ракетных ударах по Бабьему Яру, а также антисемитские высказывания главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, повлекшие за собой серьезный скандал.

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