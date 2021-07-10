В ОП подчеркнули, что вопрос об индексации пенсий военных до сих пор не урегулирован. Все потому, что изменения в закон об индексации доходов, принятые еще в 2017 году, были несовершенными.

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Из-за этого между новыми пенсиями и назначенными до 2018 года образовалась существенная разница. Министерство социальной политики разработали решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление, которое уменьшит имеющиеся диспропорции, правительство планирует поддержать уже на следующем заседании.

Зеленский подчеркнул, что у государства есть ресурс, чтобы исправить несправедливость и увеличить социальные стандарты. Мол, даже несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, борьба со схемами и эффективная работа по наполнению бюджета обеспечивают перевыполнение госбюджета по доходам.

Что предусматривает документ