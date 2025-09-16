Обещания Дональда Трампа приложить все усилия для прекращения войны не соответствуют реальным действиям американского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News призвал главу США занять четкую позицию относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал Sky News.

Актуально Зеленский показал поврежденный российским ударом Кабмин: невиданные до сих пор кадры

Как Зеленский комментирует позицию Трампа относительно войны?

По словам украинского президента, единственный путь к прекращению боевых действий – обеспечить фиксированные гарантии безопасности, а для этого Трампу нужно проявить решительность.

Во время разговора с журналисткой Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит будущее безопасности Украины с американским лидером. Визит Стармера в США запланирован на конец этой недели.

Я очень надеюсь, что он (Стармер – 24 Канал) сможет провести очень конкретный разговор о гарантиях безопасности США для Украины

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что перед завершением войны необходимо заключить все соглашения, включая документ, который официально поддержат США и европейские партнеры.

Критикуя недавний саммит Трампа с Путиным в Аляске, Зеленский отметил, что такая встреча "дала много Путину", и тот "должен был заплатить за это больше".

Обратите внимание! По мнению украинского президента, трехсторонняя встреча с участием Украины могла бы принести реальные результаты. Он также подчеркнул, что Путин пытается избежать санкций и выйти из изоляции через дипломатию с Трампом, что лишь затягивает войну.

Зеленский призвал Трампа принять "сильные личные шаги" для сдерживания Путина, в частности предоставить Украине необходимое количество систем противовоздушной обороны и продолжать разрушительное санкционное давление на Кремль.

Я уверен, что США могут ввести достаточно санкций, чтобы навредить российской экономике, плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его,

– заявил он.

Относительно российского дронового вторжения в воздушное пространство Польши, которое привело к привлечению британских истребителей для оборонительных миссий, Зеленский предупредил, что таким способом Путин "тестирует НАТО".

По его словам, Москва проверяет готовность Альянса дипломатически и политически, а также сигнализирует, что системы ПВО вскоре могут понадобиться европейским странам. Так, в России пытаются запугать Европу в предоставлении военной помощи Украине.

Интересно! Экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предположил, что после саммита в Аляске 15 августа и визита в Китай российский диктатор Путин почувствовал себя увереннее.

Так, отсутствие жесткой реакции Запада на действия России может привести к еще большей агрессии. Болтон отметил, что НАТО должно принять меры, чтобы остановить продвижение России в Украине, ведь без этого Путин не согласится на переговоры.

