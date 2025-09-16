Обіцянки Дональда Трампа докласти всіх зусиль для припинення війни не відповідають реальним діям американського лідера. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News закликав очільника США зайняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України.

Про таке пише 24 Канал із посиланням на матеріал Sky News.

Як Зеленський коментує позицію Трампа стосовно війни?

За словами українського президента, єдиний шлях до припинення бойових дій – забезпечити фіксовані гарантії безпеки, а для цього Трампу потрібно проявити рішучість.

Під час розмови з журналісткою Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить майбутнє безпеки України з американським лідером. Візит Стармера до США запланований на кінець цього тижня.

Я дуже сподіваюся, що він (Стармер – 24 Канал) зможе провести дуже конкретну розмову щодо гарантій безпеки США для України

– наголосив Зеленський.

Він додав, що перед завершенням війни необхідно укласти всі угоди, включно з документом, який офіційно підтримають США та європейські партнери.

Критикуючи недавній саміт Трампа з Путіним в Алясці, Зеленський зауважив, що така зустріч "дала багато Путіну", і той "повинен був заплатити за це більше".

Зверніть увагу! На думку українського президента, тристороння зустріч за участю України могла б принести реальні результати. Він також підкреслив, що Путін намагається уникнути санкцій і вийти з ізоляції через дипломатію з Трампом, що лише затягує війну.

Зеленський закликав Трампа вжити "сильних особистих кроків" для стримування Путіна, зокрема надати Україні необхідну кількість систем протиповітряної оборони й продовжувати руйнівний санкційний тиск на Кремль.

Я впевнений, що США можуть запровадити достатньо санкцій, щоб нашкодити російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його,

– заявив він.

Щодо російського дронового вторгнення в повітряний простір Польщі, яке призвело до залучення британських винищувачів для оборонних місій, Зеленський попередив, що таким способом Путін "тестує НАТО".

За його словами, Москва перевіряє готовність Альянсу дипломатично й політично, а також сигналізує, що системи ППО невдовзі можуть знадобитися європейським країнам. Так, в Росії намагаються залякати Європу в наданні військової допомоги Україні.

Цікаво! Ексрадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон припустив, що після саміту в Алясці 15 серпня й візиту до Китаю російський диктатор Путін відчув себе впевненіше.

Так, відсутність жорсткої реакції Заходу на дії Росії може спричинити ще більшу агресію. Болтон наголосив, що НАТО має вжити заходів, щоб зупинити просування Росії в Україні, адже без цього Путін не погодиться на переговори.

Як США можуть переламати російську військову машину?