Президент отметил, что обсуждение территорий будет сложным диалогом.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

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Какой вопрос станет решающим на переговорах

Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украине нужно будет пройти через сложный диалог по территориям. Вопрос прекращения огня также сложный, ведь для этого нужна смелость и политическая воля.

Украина сообщила союзникам свои "красные линии". Она не признает контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", – объяснил он.