Соответствующее распоряжение Владимир Зеленский подписал 8 июня. Отметим, что уже на следующий день представили нового главу Гостомельской администрации.
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Кого назначили вместо Борисюка
"Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области", – говорится в распоряжении президента.
Нового председателя – Сергея Смаля в Гостомеле 9 июня представил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Во время военных действий в Киевской области Сергей Смаль был заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны. Он имеет большой руководящий опыт, ему приходилось принимать быстрые и одновременно взвешенные решения. Этот опыт, безусловно, пригодится ему на новой должности,
– подчеркнул Кравченко.
Новый глава Гостомельской администрации Сергей Смаль / Фото из соцсетей Кравченко
Также он отметил, что Гостомельская община – одна из наиболее пострадавших от оккупантов на Киевщине. Поэтому люди, наконец, должны почувствовать справедливость, увидеть реальное восстановление, изменения к лучшему и эффективность действий власти.
Кстати, перед новым руководителем уже поставили первоочередные задачи:
- безопасность каждого жителя,
- восстановление всего разрушенного россиянами,
- возвращение людей домой,
- подготовка к новому отопительному сезону,
- обустройство укрытий для учебных заведений.
Что этому предшествовало
Недавно, 5 июня, в БЭБ сообщили, что разоблачили схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации. Установили, что в 2022 – 2023 годах они заключили ряд договоров с подконтрольными компаниями по завышенным ценам на проведение работ по устранению аварий в жилищном фонде, возникших в результате боевых действий.
Следователи выяснили, что фактические строительные работы были проделаны не в полном объеме, а отдельные работы вообще осуществлены силами коммунальщиков. Средства, полученные преступным путем, предприятия-победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий и позже обналичивали их.