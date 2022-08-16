Безумное напряжение и ответственность крайне истощают чиновников. Некоторые из них для максимальной эффективности выбирают передачу полномочий преемникам.

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Зеленский принял заявление Игоря Мухарского

Глава Николаевской районной государственной администрации Игорь Мухарский написал заявление на увольнение. Президент Владимир Зеленский принял его заявление и уволил должности.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты после серии мощного "хлопка" решили закрыть Крымский мост на ночь. Они врут о возможной угрозе, а на самом деле хотят убежать. Также известно, что граждане россии, переехавшие в Крым после оккупации в 2014 году, теперь образовали километровые очереди в желании сбежать.

Президент Зеленский попросил граждан на временно оккупированных территориях держаться подальше от российских военных объектов. Враг очень любит курить в запрещенных местах, а затем часами наблюдать за детонацией боеприпасов.

Враг совершил масштабную кибератаку на сайт "Энергоатома", она была самой большой с момента полномасштабного вторжения. Несмотря на большие ресурсы, "положить" сайт россиянам не удалось.

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