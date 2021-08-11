Временным главой Харьковской ОГА стал Александр Скакун.

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Почему уволили Тымчук

Кабинет министров 11 августа согласовал увольнение Тымчук. Причин увольнения не озвучивали.

Однако ее бывший муж дважды был фигурантом расследований журналистов Bihus Info. Он якобы имел конфликт интересов на посту директора Департамента экологии. Кроме того, вероятно, скрыл имущество от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области. Они указывали на Андрея и Айну Тымчук.

Заметим, Тымчук назначили председателем Харьковской ОГА 27 ноября 2020 года.

Что известно об Александре Скакуне