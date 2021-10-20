Об этом президент рассказал во время брифинга в Золотоноше. Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко уточнил, что речь идет о дворцах Шуваловых, Даховских (Леськовский дворец) и Лопухиных.
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Президент говорил о реставрации в контексте планов на 2022 год.
Над какими еще объектами будут работать
По словам Зеленского, в Черкасской области в 2022 году начнут строительство уникального спортивного комплекса. В частности, нескольких бассейнов и ледовой арены.
Президент также заявил, что уже работает "Шевченко HUB" в Каневе.
Интересно Минкульт определился с перечнем объектов, которые попадут под "Большую реставрацию"
В то же время на Черкасщине через 2 года закончат ремонт основных дорог области. Зеленский отметил достижения в этом направлении.
"За 2 года 500 километров для Черкасщины – это действительно серьезный результат. В 10 – 20 – 30 раз больше, чем в любой год существования независимости", – подчеркнул президент.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской 20 октября прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область.
- Президент и первая леди почтили память Тараса Шевченко. В Шевченковском национальном заповеднике они возложили цветы к могиле Кобзаря.
- Президентская чета также осмотрела новый крытый бассейн в гимназии имени Скляренко, построенный в рамках программы "Большое строительство".