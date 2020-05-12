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Зеленский вручил награды родным погибших на Донбассе спецназовцев СБУ

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Зеленський зустрівся з родичами загиблих на Донбасі Волочаєва і Каплунова
Зеленський зустрівся з родичами загиблих на Донбасі Волочаєва і Каплунова / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родным Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. Оба спецназовца СБУ погибли на Донбассе 1 декабря 2019 года во время вражеского прорыва.

Зеленський зустрівся з родичами загиблих бійців 12 травня, повідомляє Офіс Президента України.

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Нагороду Дениса Волочаєва отримали його дружина Олеся Воротнюк та матір Галина Волочаєва.

Денис Олександрович – герой. Вдячний, що він захищав Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що для кожного громадянина це – честь. Мої великі співчуття та вдячність вам,
– сказав президент.

Зі свого боку Галина Волочаєва наголосила, що її син мріяв, щоб територіальну цілісність України було відновлено.

"Хочеться, щоб мрія Дениса, як і Дмитра, як і інших, хто поліг за суверенітет нашої держави, здійснилася. І щоб ви доклали всіх зусиль для цього", – заявила матір героя.

Денис Волочаєв
Загиблий на Донбасі боєць Денис Волочаєв / фото СБУ

Нагороду Дмитра Каплунова президент вручив його дружині Наталії Ждановій, матері Тетяні Каплуновій та батьку Віталію Каплунову.

Хочу вам подякувати за Дмитра. Я розумію, що це дуже маленька нагорода за таких великих людей. Вони віддали найдорожче – свої життя за наш спокій, за наші життя,
– наголосив Володимир Зеленський.

Дмитро Каплунов
Загиблий на Донбасі боєць Дмитро Каплунов / фото СБУ

Висловив свої співчуття і голова Служби безпеки Іван Баканов. Він наголосив, що Каплунова та Волочаєв стали героями ще за життя – коли обрали шлях захисту власної батьківщини.

Що відомо про загибель Каплунова і Волочаєва?Обоє бійців спецпризначення СБУ працювали снайперами у районі проведення ООС. Загинули вони 1 грудня 2019 року, коли бойовики здійснили спробу прориву в тил позицій Об'єднаних сил.

Тоді командування залучило резервну групу, куди входили загиблі бійці. Вони загинули внаслідок поранень, отриманих при вибуху міни.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Иван Баканов Награды Жертвы Служба безопасности Украины СБУ Офіс Президента Президент Украины Война на Донбассе
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