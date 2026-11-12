"Есть заключенные контракты": Зеленский договорился с Алиевым о развитии Drone Deal

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

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О чем Зеленский договаривался с Алиевым?

Одной из главных тем переговоров стало сотрудничество в рамках инициативы Drone Deal. Зеленский сообщил, что между странами уже заключены соответствующие контракты, а сейчас ведется работа над увеличением объемов заказов.

Также президенты обсудили присутствие азербайджанского бизнеса в Украине. Зеленский поблагодарил компании, которые продолжают работать в стране, несмотря на российские удары.

Особое внимание уделили ситуации в украинской энергетике и транспортной системе, которые страдают от постоянных атак России.

Зеленский поблагодарил Азербайджан за уже оказанную помощь и выразил надежду на дополнительную поддержку критической инфраструктуры и логистики в преддверии зимы.

Будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой– подчеркнул президент.

По итогам встречи стороны поручили своим командам проработать возможности такой помощи.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Украина предложила международным союзникам присоединиться к проекту сотрудничества в сфере безопасности, поскольку оборонный комплекс способен производить значительно больше беспилотников при наличии надлежащего финансирования.