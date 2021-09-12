Президент Украины и глава МОК отметили выдающиеся результаты наших спортсменов и поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта.

Важно Медальный зачет Украина на Олимпиаде в Токио

Зеленский сообщил президенту МОК о том, что Украина хочет стать хозяином зимних Олимпийских игр и для этого вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом, направив делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поддерживает эту инициативу, учитывая великолепные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны,

– сообщили в ОП.

Достижения Украины на Олимпиаде-2020 и Паралимпийских играх

Украина была представлена ​​на летних Олимпийских играх в Токио 157 спортсменами. Украинцы смогли завоевать 19 медалей и попасть в двадцатку лучших стран по количеству наград, заняв 16 место в зачете.

Зато на Паралимпиаде украинцы получили аж 98 наград – 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило Украине занять 6 место в медальном зачете.



Результаты Украины на Паралимпиаде / Инфографика Спорт 24