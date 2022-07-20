В первую очередь Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку кандидатства Украины на вступление в ЕС. Следующий шаг – начало диалога по вступлению в Евросоюз.
Кстати Зеленский час говорил с Дудой о ситуации на поле боя и оборонной поддержке
Это мощная поддержка... Очень хотелось бы, чтобы была новая страница в жизни Украины как полноправного члена ЕС,
– сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе от председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Встреча делегаций / Фото Офиса Президента
Как прошла встреча
- Также Зеленский отметил помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения. В частности, хорошее отношение к вынужденно перемещенным лицам, женщинам и детям.
- Кроме того, глава государства поблагодарил Чехию за мощную оборонную поддержку, а Австрию – за гуманитарную помощь. В частности, за автомобили экстренной медицинской помощи и пожарный транспорт.
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