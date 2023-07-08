Встреча с Патриархом состоялась во время визита Президента Украины в Стамбул. Зеленский проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях агрессора против гражданских украинцев.
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Обсудили украинскую формулу мира
В ходе встречи Президент Украины выразил благодарность Его Всесвятости за непреклонную поддержку нашей страны, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны России против Украины.
Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине,
– заявил Зеленский.
Также он обсудилс Патриархом Варфоломеем украинскую формулу мира и возвращение незаконно депортированных из Украины детей. Со своей стороны, Вселенский Патриарх отметил важность достижения мира в Украине.
"Вселенский Патриархат как Матерь-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне. Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", – сказал Патриарх Варфоломей.
Встреча с Вселенским Патриархом / Фото ОП
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Визит Зеленского в Турцию: коротко
- В администрации президента Турции 7 июля анонсировали визит Владимира Зеленского. Президент Украины прибыл в Стамбул ночью.
- В рамках визита между странами было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Речь идет о производстве БПЛА, исследованиях, а также разработках в области автономных систем, космоса, разработках в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.
- Реджеп Эрдоган поддержал территориальную сохранность и заявил, что Украина имеет право быть членом НАТО. Такие заявления вызвали большое возмущение в России, поскольку считают президента Турции своим "другом".