Владимир Зеленский 10 октября встретился с Киром Стармером. Они обсудили План победы Украины.

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Обсудили важные вопросы

Зеленский рассказал, что во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне он показал ему детали Плана победы.

Мы договорились проработать его вместе с союзниками,

– проинформировал президент.

Также он объяснил, что План победы должен создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Зеленский отметил, что этот План – это "мостик" ко второму Саммита мира, ведь Украина может вести переговоры только с сильной позиции.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Великобританию за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности дальнобойным оружием.