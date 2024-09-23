Известно, что встреча проходит в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

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Встреча Зеленского с Шольцем

О встрече президента Украины и канцлера Германии стало известно в понедельник, 23 сентября. Однако никакие детали переговоров Шольца и Зеленского пока неизвестны.



Встреча Зеленского и Шольца в Нью-Йорке / Фото Укринформ

В понедельник также ожидается ряд встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также с конгрессменами США.

Кроме этого, после обеда, примерно в 15:00 (22:00 по киевскому времени) Владимир Зеленский выступит на Саммите будущего.