Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

В понедельник, 5 января, Владимир Зеленский ввел руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №20/2026.

Что изменилось в СНБО?

Владимир Зеленский ввел Кирилла Буданова в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этим же указом президент вывел из состава Олега Иващенко, который стал новым руководителем Главного управления разведки вместо Буданова.