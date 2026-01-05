5 января, 23:13
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
В понедельник, 5 января, Владимир Зеленский ввел руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №20/2026.
Что изменилось в СНБО?
Владимир Зеленский ввел Кирилла Буданова в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Этим же указом президент вывел из состава Олега Иващенко, который стал новым руководителем Главного управления разведки вместо Буданова.