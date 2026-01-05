Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

У понеділок, 5 січня, Володимир Зеленський увів керівника Офісу президента Кирила Буданова до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №20/2026.

Що змінилося в РНБО?

Володимир Зеленський увів Кирила Буданова до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Цим же указом президент вивів зі складу Олега Іващенка, який став новим керівником Головного управління розвідки замість Буданова.

Зазначається, що указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 5 січня.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський розпочав "велике перезавантаження" та призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

За словами Зеленського, Буданов у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими керівниками й інституціями має оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.