Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении максимальных санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения. Соответствующий указ глава государства подписал 9 апреля.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут действовать бессрочно. Об этом говорится в приложении к указу Владимира Зеленского, обнародованном на сайте ОП.

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Санкции против Януковича и его окружения

В список максимальных санкций внесли 27 человек, а именно:

Янукович Виктор Федорович;

Азаров Николай Янович;

Чичилимова Ольга Анатольевна;

Черпицкий Александр Зиновьевич;

Фиськов Николай Николаевич;

Федорян Николай Аурелович;

Ткаченко Николай Николаевич;

Табачник Дмитрий Владимирович;

Соркин Игорь Вячеславович;

Саламатин Дмитрий Альбертович;

Пшонка Виктор Павлович;

Поклонская Наталья Владимировна;

Поддубов Александр Александрович;

Пасечник Леонид Иванович;

Лебедев Павел Валентинович;

Кусюк Сергей Николаевич;

Курченко Сергей Витальевич;

Константинов Владимир Андреевич;

Колесниченко Вадим Васильевич;

Кирилин Олег Геннадиевич;

Иванцов Андрей Геннадиевич;

Зима Петр Анатольевич;

Затулин Костянтин Федорович;

Грицай Валерий Николаевич;

Бобков Александр Михайлович;

Аксёнов Сергей Валерьевич;

Абисов Сергей Вадимович.

Санции также применили против 2 компаний. Ограничения ввели на 3 года.

"Эндлес Мунлайт Лимитед";

"Трейдинг Филд Лимитед".

Отдельно в санкционный список внесли российское предприятие ООО "ИСС-Софт".

Кабинет министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций),

– добавляется в указе.

Со своей стороны Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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