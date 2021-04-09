Зеленский ввел в действие максимальные санкции против Януковича и его окружения
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении максимальных санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения. Соответствующий указ глава государства подписал 9 апреля.
Источник:Офис Президента
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут действовать бессрочно. Об этом говорится в приложении к указу Владимира Зеленского, обнародованном на сайте ОП.
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Санкции против Януковича и его окружения
В список максимальных санкций внесли 27 человек, а именно:
- Янукович Виктор Федорович;
- Азаров Николай Янович;
- Чичилимова Ольга Анатольевна;
- Черпицкий Александр Зиновьевич;
- Фиськов Николай Николаевич;
- Федорян Николай Аурелович;
- Ткаченко Николай Николаевич;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Соркин Игорь Вячеславович;
- Саламатин Дмитрий Альбертович;
- Пшонка Виктор Павлович;
- Поклонская Наталья Владимировна;
- Поддубов Александр Александрович;
- Пасечник Леонид Иванович;
- Лебедев Павел Валентинович;
- Кусюк Сергей Николаевич;
- Курченко Сергей Витальевич;
- Константинов Владимир Андреевич;
- Колесниченко Вадим Васильевич;
- Кирилин Олег Геннадиевич;
- Иванцов Андрей Геннадиевич;
- Зима Петр Анатольевич;
- Затулин Костянтин Федорович;
- Грицай Валерий Николаевич;
- Бобков Александр Михайлович;
- Аксёнов Сергей Валерьевич;
- Абисов Сергей Вадимович.
Санции также применили против 2 компаний. Ограничения ввели на 3 года.
- "Эндлес Мунлайт Лимитед";
- "Трейдинг Филд Лимитед".
Отдельно в санкционный список внесли российское предприятие ООО "ИСС-Софт".
Кабинет министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций),
– добавляется в указе.
Со своей стороны Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
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