Владимир Зеленский подчеркнул, что война показала, какие новые стандарты безопасности нужны государству на уровне общин и украинский опыт может стать примером для других стран.

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Зеленский обратился к международным партнерам

"Мы видим сейчас, после года войны, какие стандарты безопасности нужны нашим общинам, и на нашем примере могут учиться и другие страны мира. Речь идет о безопасности в инфраструктуре городов, городков, безопасности в энергетике, чтобы при любых обстоятельствах гарантировать защиту жизни", – сказал глава государства.

Президент призывает международных партнеров активно сотрудничать с украинским Конгрессом местных и региональных советов по развитию новой структуры безопасности в Украине, чтобы впоследствии можно было распространить этот опыт и в других странах.

Также Зеленский отметил, что важной составляющей развития новой инфраструктуры безопасности должно стать строительство сети бомбоубежищ во всех городах и городках, в школах, введение новых стандартов кибербезопасности и энергетической безопасности отдельных общин.

Украинский народ защищает свое

По его словам, украинская победа принесет миру новые стандарты не только безопасности, но и новый опыт совместного действия и новый потенциал сотрудничества, возможности строить и защищаться вместе.

Зеленский подчеркнул, что крепость народа начинается с крепости отдельных общин, с понимания того, что люди защищают свое.

"Весь украинский народ в этой войне встал на защиту государства. И это проявление опыта нашего народа, который крепок на уровне общин, а значит, и совместно умеет действовать ради национального блага. Народ, умеющий защищать свои национальные интересы и чья безопасность начинается с понимания, что каждая община должна жить достойно, у такого народа преимущество в войне", – подчеркнул он.

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Справочно. В Международном саммите городов и регионов приняли участие более 250 представителей муниципалитетов из более чем 50 стран мира, а также главы украинских общин, представители ассоциаций органов местного самоуправления, главы областей и районов, народные депутаты Украины, представители центральных органов исполнительной власти, международных проектов технической помощи.