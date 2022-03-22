Утром Зеленский поговорил с Папой Франциском. Он понимает, что украинцы хотят мира: и военные, и гражданские мужественно защищают Родину.

К теме Киев прошел много трагедий и заслуживает мира, но находится на грани выживания, – Зеленский

Какова цена промедления

Еще неделю назад Зеленский выступал в международных парламентах и просил запомнить число 79. Именно столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – 117.

Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, есть тысячи погибших взрослых, тысячи раненых, сотни разрушенных домов. Зеленский подчеркнул, что все это началось с одного человека.

В оккупированных городах людей хоронят во дворах, в парках, в братских могилах. Это все происходит в 2022 году, а каждый следующий день отнимает еще жизни.

Представьте полностью сожженную Геную

Президент напомнил о разрушенном Мариуполе. В этом городе на берегу Азовского моря жило около полумиллиона человек. Это столько же как в итальянском городе Генуя.

Теперь в Мариуполе ничего нет, там руины. Представьте полностью сожженную Геную… Разбитую Геную, из которой спасаются люди,

– подчеркнул Зеленский.

Киев заслуживает мира

Зеленский подчеркнул, что обращается из Киева – из крепкой столицы.

Киев имеет для нашего региона такое же значение как Рим для всего мира,

– добавил президент.

Наша столица за свою историю проходила через жестокие войны и теперь заслуживает мира. Так же как и Рим, и любой город мира. Однако в Киеве – ежедневно воздушная тревога, на нас падают ракеты. Российские военные убивают, пытают, насилуют и похищают украинцев.

Россия готовилась к войне десятки лет

Украинский лидер отметил, что россияне грабят украинские города и вывозят все себе домой. Так делали нацисты во времена Второй мировой. Оккупанты умудрились заминировать даже море на подходах к нашим портам. Это уже угрожает соседним странам.

Итальянский народ, время сделать все, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Десятки лет,

– сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия зарабатывала на экспорте нефти, направляя эти деньги на подготовку к войне.

Цель России – не только Украина, а Европа

Президент подчеркнул, что цель рашистов – не только Украина, а вся Европа. Россия хочет контроля над европейской политикой, разрушения ее ценностей: равенства, свободы, прав человека, демократии.

Украина для российских войск – это врата Европы. Они хотят ворваться, но варварство не должно пройти,

– отметил политик.

Надо больше давления на агрессора

Он напомнил итальянцам, что украинцы одними из первых пришли на помощь стране, когда она нуждалась в ней под ударом коронавируса. В то же время итальянцы помогли нам, когда наши люди пострадали от наводнения.

Украина ценит это, однако масштабная война продолжается уже почти месяц. Это значит, что нужно еще больше санкций и давления. Чтобы Россия искала мир, а не наемников в Сирии или Ливии.

Из-за войны во многих странах может быть голод

Президент сказал, что последствия войны уже ощущают во многих странах мира, и не только в Европе. Также Зеленский предупредил о самом страшном – может быть голод.

Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Однако мы не можем сеять под ударами российской артиллерии и на заминированных оккупантами полях. Мы не сможем экспортировать необходимые товары для других стран. Цены уже растут.

Не будьте курортом для убийц

"Итальянцы, вы хорошо знаете наш народ, который никогда не хотел воевать, такой же европейский, как и вы. Вы четко знаете тех, кто принес в Украину войну", – отметил президент.

Россияне используют Италию для отдыха, поэтому Зеленский призвал страну не быть курортом для убийц. Нужно заблокировать все активы россиян на территории Италии, поддержать более сильные санкции против России, например, полное эмбарго на торговлю и запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты. Никаких исключений быть не должно.

В Италии уже родился первый украинец

До войны Зеленский часто бывал в Италии. Он знает, что для итальянцев означает слово "семья". Поэтому президент поблагодарил за помощь. Туда прибыли уже более 70 тысяч наших людей.

В Италии уже родился первый украинец, мама которого нашла прибежище на вашей земле. Десятки детишек с тяжелыми ранениями лечатся у вас. За это вам очень благодарны!

– подчеркнул президент.

Мы ждем, когда они смогут вернуться в мирную Украину. Наши граждане всегда будут помнить эту помощь.

Наконец Зеленский сказал, что все вместе должны остановить одного человека, чтобы выжили миллионы.

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