Украинцев будут знать, как многомиллионный народ-герой, достойный жизни и победы. Все присутствовавшие в зале аплодировали Зеленскому стоя.

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Граждане самого крепкого государства

Президент подчеркнул, что украинцы – это граждане самого крепкого государства в мире, которое воюет, но при этом реформируется. Украина обеспечила самое мощное в истории объединение демократии.

В 155-й день полномасштабной войны с россией Украина имеет силу отмечать свой день – День Украинской Государственности. Украинцы сделали так, что ценности свободного мира не остались риторикой, а реально заработали. Все тираны этого мира увидели, какой потенциал имеет демократия.

Зеленский отметил вклад всех граждан: военных и гражданских, дипломатов и волонтеров, бизнесменов и политиков, общественных лидеров и журналистов.

Украина имеет более тысячи лет истории

Украинская история, культура и характер формировались более тысячи лет. Наша несокрушимость выстояла под ударами многих захватчиков.

Куда ты пришла, армия россии, ослепленная своими жалкими амбициями?! Ты пошла против нас, против тех, кого к этой войне подготовили десятки поколений украинского народа,

– подчеркнул президент.

Украина борется только за то, чтобы над нами не было чужого господства. Это государство победителей. Президент отметил, что мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал детям наше государство, чтобы они передали его своим детям.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за поддержку, которую его государство оказывает Украине.

Украина уничтожает зло

Из-за неудачных поворотов истории бывали времена, когда об Украине не говорили, или вспоминали в контексте, мол, это где-то "рядом с россией".

Теперь о нас точно знают: Украина – единственное государство мира, имеющее смелость бить россию! Бить на нашей земле!

– добавил Зеленский.

Украина влюбляет других в свою несокрушимость. Сражаясь, она даже укрепляет свои институты. Зеленский упомянул об успехах государства на пути в ЕС.

В Украине появится "Колледж Европы"

Глава государства рассказал, что ЕС имеет специальное заведение последипломной работы "Колледж Европы". Один из его корпусов находится в Брюгге, что в Бельгии, а другой – в Натолине, в Польше. Заведение готовит госслужащих, работающих в органах и структурах ЕС.

Зеленский анонсировал, что в Украине тоже создают "Колледж Европы". Уже подписан соответствующий меморандум.

Сначала в одном из вузов Украины появится факультет европейской интеграции. Впоследствии "Колледж Европы" будет работать в рамках президентского университета.

Награждение военных

В заключение Зеленский вручил военным Кресты Боевых заслуг. Президент наградил ряд бойцов:

Берегового Дмитрия Владимировича – капитана;

Булацика Евгения Богдановича – полковника;

Гнатова Андрея Викторовича — бригадного генерала;

Гоголвню Юлию Васильевну — лейтенанта медицинской службы;

Григоренко Евгения Анатольевича – майора;

Драпатого Михаила Васильевича – бригадного генерала;

Заблоцкую Елену Григорьевну — старшего матроса;

Ковальчука Андрея Трофимовича – генерал-майора;

Линника Дмитрия Эдуардовича – старшего лейтенанта;

Марышева Руслана Владимировича – майора;

Мишакина Николая Николаевича – полковника;

Мищенко Сергея Алексеевича – главного сержанта;

Николаевич Павлину Васильевну – сержанта;

Нохрина Дениса Александровича – майора;

Паламарчука Романа Николаевича – штаб-сержанта;

Рогачевского Александра Игоревича – младшего сержанта;

Разлача Павла Ивановича – подполковника;

Сырского Александра Станиславовича – генерал-полковника;

Танцюру Анатолия Васильевича — старшего лейтенанта;

Федорова Олега Зиновьевича – полковника.

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