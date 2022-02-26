Соответствующее заявление президент сделал во время своего вечернего обращения. Это случилось на третий день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Зеленский снова обратился к украинцам
Президенты Азербайджана и Турции хотят организовать переговоры с Путиным
Владимир Зеленский сказал, что благодарен Реджепу Эрдогану за неизменную поддержку нашей независимости и территориальной целостности.
Президент согласился с ним, что сейчас крайне важным является запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.
Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать,
– заверил Зеленский.
Президент также сказал, что проговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 февраля, что стране не хватает нефти и нефтепродуктов.
"Все не просто, но теперь все будет", – заверил Зеленский.
Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, – Зеленский
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.