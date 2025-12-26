Зеленский заявил, что готов вынести план Трампа на референдум, но при определенных условиях

Президент Зеленский заявил, что готов вынести план Трампа на референдум, поскольку там есть болезненные вопросы по территориям. Но сначала Россия должна согласиться на него и на прекращение огня.

Перемирие, по словам Зеленского, должно длиться не менее 60 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

При каких условиях в Украине может состояться референдум?

Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп все еще требует от Украины территориальных уступок на востоке согласно мирному плану.

Украина, по его словам, еще будет пытаться изменить условия плана, но если достичь "сильной" позиции не удастся, то ему нужно будет получить одобрение украинского народа на такие уступки – провести референдум.

Он считает, что в случае проведения референдума необходимо достичь прекращения огня минимум на 60 дней.

Высокопоставленный чиновник США заявил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский объявит референдум, но хотят более короткого графика.