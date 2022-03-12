Такое мнение озвучил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы иностранных журналистов, передает 24 канал.

Важно Минкульт просит страны НАТО закрыть небо над нами

Украинский лидер отметил, что среди членов Альянса нет единства в вопросе закрытия неба над Украиной.

Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это великая проблема философии Альянса. Я не имею права вмешиваться, но будь Украина в НАТО, то весь Альянс бы отстаивал права и свободы граждан мира так, как это делаем мы,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что в современном мире не может быть ни одной страны, которая нагло диктовала бы миру как жить.

"Иначе – для чего тогда существует Альянс", – спросил Зеленский.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео

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