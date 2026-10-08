Об этом заявил президент Украины во время беседы с журналистами.

Последствия для украинских городов

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев неоднократно поднимал перед союзниками вопрос о введении санкций против производителей деталей для российских ракет, однако реального результата до сих пор нет.

В качестве примера результатов такой торговли глава государства привел недавний удар по жилому дому в Прилуках. Вражеская ракета, поразившая гражданский объект, содержала иностранные микросхемы и детали.

Санкции должны охватывать производителей компонентов, которые затем используются в российском оружии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Для эффективного экономического давления на агрессора необходимы совместные и решительные действия Великобритании, США, Евросоюза и других государств.

Киев призывает партнеров не только вводить новые ограничения, но и строго контролировать соблюдение действующих, чтобы исключить любые схемы обхода.

Изменение тактики врага

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Россия накопила в своих арсеналах около 700 баллистических ракет.

Кроме того, оккупанты ежемесячно производят более сотни новых единиц и постепенно переходят к массированному использованию реактивных беспилотников. Чтобы противодействовать этой угрозе, Украина активно расширяет собственное производство специальных дронов-перехватчиков.