Такое заявление сделал президент Украины в интервью Bloomberg.

Что сказал Зеленский о дружбе Трампа и Путина?

Я думаю, что у президента США действительно хорошие отношения с Путиным. Но есть одна проблема: пока Трамп не может заставить Путина закончить войну,

– сказал Владимир Зеленский.

Эти слова украинского лидера прозвучали на фоне ряда недружественных шагов, предпринятых Дональдом Трампом.

Среди них – дизельное соглашение с Путиным, ограничение работы Starlink для украинских военных, временный перерыв в обмене разведданными, задержки с поставками ракет для Patriot.

По мнению Зеленского, ко всем этим действиям Дональд Трамп прибегает, чтобы заставить Украину капитулировать. "Наши американские партнеры считают, будто войну против России можно завершить быстрее за счет Украины", – резко заявил президент.

В то же время он выразил надежду, что после промежуточных выборов в американский Конгресс отношения между США и Украиной улучшатся.

После публикации этого интервью Дональд Трамп в очередной раз набросился на Зеленского с обвинениями. Президент США утверждает, что украинский лидер не хочет завершать войну и, мол, никогда не стремился к миру.

Ранее Трамп также заявлял, что с Путиным ему проще разговаривать, а Зеленский якобы не хочет договариваться.