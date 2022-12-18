Зеленский отметил важность введения международного трибунала. Глава государства надеется, что большинство стран мира поддержит соответствующую резолюцию.
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Перед трибуналом должны предстать все причастные
При этом Зеленский подчеркнул, что отвечать за преступления должно не только руководство Кремля. По его словам, нужно привлечь к ответственности всех причастных к войне.
Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто вводил эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру, пропаганду, геббельсовщину российского формата,
– сказал президент.
Что известно о трибунале против России
- Украина активно выступает за то, чтобы руководство России и все причастны к войне в нашей стране были привлечены к ответственности. В Киеве хотят для России суд как Нюрнбергский процесс против нацистов за преступления во время Второй мировой войны.
- В СМИ появилось сообщение, что в ООН распространяют проект резолюции, предусматривающей создание специального трибунала против военно-политического руководства России По образцу предлагают Нюрнбергский трибунал.
- Украина надеется на помощь партнеров по привлечению России к ответственности. В США заявили, что поддерживают справедливость и ответственность для тех, кто совершил ужасные преступления в Украине.
- В Офисе Президента Украины уже даже назвали потенциальное место для трибунала. Речь идет о Ялте в Крыму, который временно оккупирован. Именно в Ялте в 1945 году состоялась встреча лидеров США, Британии и СССР по окончании Второй мировой войны.