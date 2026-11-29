Глава государства подчеркнул это в интервью Al Jazeera. Он отметил, что рассчитывает на поиск справедливого варианта завершения войны совместно с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, вся тяжесть мирного процесса не должна ложиться исключительно на плечи нашей страны.

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Позиция Украины относительно прекращения боевых действий

Мы готовы к таким шагам – остаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (Владимир Путин) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии– отметил Зеленский.

Отдельно президент Украины обратил внимание на роль Вашингтона в мирном урегулировании и подчеркнул полномочия американского лидера в соответствии с основным законом США.

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"Президент Трамп по-прежнему остается президентом. У него по-прежнему есть вполне достаточные полномочия и Конституция Соединенных Штатов. Поэтому я надеюсь, что он продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно",

– подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия будет вынуждена пойти на прекращение огня только в случае сохранения устойчивости украинной обороны и колоссальных потерь живой силы оккупантов.