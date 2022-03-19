Соответствующее обращение Владимир Зеленский записал ночью 18 марта. Президент объяснил, что войну нужно завершать, потому что иначе потери России будут такими, что им не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться.

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Власть уберет всю бюрократию

Владимир Зеленский пояснил, что в течение дня 18 марта чиновники проработали решение для полной перезагрузки таможни.

Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлину, все таможенные платежи,

– пообещал президент.

Добавил, что цель понятна – чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров. Сейчас глава Верховной Рады и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации поддержали депутаты.

Кабмин разработает комплексную программу для всех, кто потерял дом из-за войны

Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен дома из-за войны,

– заверил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что предусматривает программу:

первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни;

– там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни; второй компонент – жилой. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны;

А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны; третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум, они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев.

Владимир Зеленский объяснил, что Денис Шмигаль в ближайшее время разъяснит все детали программы.

Создан координационный штаб, регулирующий все вопросы гуммпомощи

Создан координационный штаб, который будет регулировать все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский пояснил, что под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака состоялось совещание с украинскими послами для активизации поставок гумгрузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Президент также поручил чиновникам с Красным Крестом обеспечить помощь нашим гражданам, которые оказались за границей после 24 февраля и нуждаются в внимании нашего государства и международных организаций.

Владимир Зеленский также в обращении:

в Украине работали 7 гумкоридоров. Шесть – в Сумской области, один – в Донецкой области. Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек;

оккупанты сознательно продолжают блокировать поставки гумгрузов по большинству направлений в окружении Мариуполя. Это военное преступление. Они за это будут отвечать;

из-под разрушенного драмтеатра в Мариуполе извлекли 130 человек, данных о погибших нет;

оккупационные войска остановлены почти по всем направлениям;

переговоры о мире, о безопасности для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.

Пора встречаться с Россией

И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины,

– сказал президент.

Добавил, что иначе потери России будут такими, что не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться. Президент вспомнил о годовщине оккупации Крыма, которая отмечалась в Кремле:

для этого привлекли 200 тысяч человек – ориентировочно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину;

"просто представьте, что на том стадионе в Москве – 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения".

Войну нужно заканчивать, предложения Украины – на столе

Президент рассказал, что такая цена войны чуть больше, чем за три недели. Уверил – войну нужно заканчивать, предложения Украины – на столе.

Поэтому Владимир Зеленский в ближайшие дни продолжит обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины.

Также Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины поблагодарил каждого защитника Мариуполя.

Более того, звание Героя Украины присвоил за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя:

полковнику Владимиру Баранюку, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты;

майору Денису Прокопенко, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".

"Слава всем нашим героям! Слава Украине!" – завершил выступление президент.

Ночное обращение Зеленского от 18 марта – смотрите видео