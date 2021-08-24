В прямом эфире было видно, что Владимир Зеленский не сдержал слез, глядя перформанс. Действо показали перед началом масштабного военного парада на Крещатике.

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"День рождения страны": трогательное действо на Крещатике

Перформанс состоял из двух частей: видео, которое транслировали на экранах, и "живой" театрализованной. В видео показали важнейшие фигуры и события из украинской истории. Маленькая украинка с цветами символически проходила путь, который за много веков прошла и Украина. Показав Киевскую Русь, Казачество, Освободительную войну, Голодомор, распад СССР, на кадрах передали многовековую историю нашего государства.



Девочка-героиня ролика, Бегущая по Майдану / Фото ОП

Далее девочка с экрана "перенеслась" на Майдан Независимости, держа в руках тот же букет, что на видео. Сначала она шагала, а потом уверенно побежала к колонне военных-защитников. Цветы она вручила украинскому воину.



Ребенок обнял воина и передал ему свой букет / Фото ОП

Президент внимательно смотрел ролик, не сдерживая своих эмоций.

День рождения Украины: смотрите полное видео

В сети пользователи отметили, что перформанс был действительно очень трогательным и сдерживать слезы было трудно.

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