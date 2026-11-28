Владимир Зеленский и Павел Палиса / Фото Офиса Президента
Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы о ситуации на фронте, потребностях украинских военных и сотрудничестве с международными партнерами. Глава государства также анонсировал кадровые назначения в военной сфере и сообщил о подготовке продолжения программы закупки пикапов для войск на следующий год.
Об этом президент написал в своем телеграм-канале.
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Что Павел Палиса доложил Зеленскому?
Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских подразделений и обеспечение военных необходимой техникой. В частности, Зеленский сообщил о подготовке продолжения программы закупки пикапов на следующий год. Сейчас определяются ее объемы и финансирование.
Президент подчеркнул, что обеспечение армии такими автомобилями остается важной задачей, поэтому соответствующую поддержку нужно продолжать.
Палиса также рассказал о коммуникации с партнерами относительно поставок Украине средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования.
Благодарю всех партнеров, которые поддерживают Украину
Что известно об антибаллистической системе FREYJA?
Отдельно президент и его заместитель обсудили приоритеты работы над антибаллистической программой FREYJA и договоренности с европейскими производителями.
По словам Зеленского, Украина продолжает двигаться к созданию эффективной системы противодействия баллистическим угрозам.
Ранее глава государства сообщил, что первые прототипы противоракетной системы FREYJA должны появиться уже зимой. В настоящее время продолжается интеграция компонентов, необходимых для ее работы.
Какие кадровые решения готовит Зеленский?
Во время доклада Павла Палисы также обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере.
Президент сообщил, что соответствующие назначения будут произведены совместно с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно должностях и кандидатурах идет речь.
Напомним, Павел Палиса является заместителем руководителя Офиса Президента. Он имеет военный опыт и регулярно докладывает главе государства о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.
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