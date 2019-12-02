Зеленский анонсировал снижение цены на газ и за отопление

Правительство приняло программу по гарантированной цене на газ. Таким образом, цена на газ уменьшилась еще на 7%.

Как отметил президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения, его команда работает над тем, чтобы цена на газ была еще меньше. Также он обнародовал детали встречи с представителями правительства на Банковой в Офисе Президента по тарифам.

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Мы работаем над тем, чтобы этой зимой было снижение и было уменьшено платежки за отопление. Это очень важно,

– отметил гарант.

По его словам, во время этой встречи также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину.

"Это будет отдельная программа. Мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", – добавил он.

Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі. У вже традиційному влозі Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Posted by Офіс Президента України on Monday, 2 December 2019

К слову, в середине ноября Кабмин отменил постановление от 26 июня. Этот документ предусматривал предельный тариф на отопление и горячую воду. В правительстве отметили, что благодаря такому шагу будет ликвидирована угроза отключения городов от газа из экономически необоснованных ставок тарифов.

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