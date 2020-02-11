Зеленский анонсировал значительное падение ставок по ипотеке осенью 2020

К сентябрю 2020 года ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых. Сейчас работа над этой задачей продолжается.

Задача очень тяжелая, но уже реальная. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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Зеленский отметил, что удешевление кредитов – один из приоритетов власти, который поможет развитию среднего класса и будет способствовать возвращению украинцев из-за границы.

Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%,

– сказал он.

Вместе со снижением ставок по ипотеке президент предлагает изменить налоговую систему, чтобы создать условия для ведения бизнеса.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. В дальнейшем — чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в Украину", — добавил Зеленский.

Отметим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук также сообщал, что ставки по ипотечным кредитам в Украине будут 11-12% годовых уже в 2020 году.

Справка. Средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей – 15-19% годовых. На начало 2020 года ставки по ипотеке составляют 18-25% годовых.