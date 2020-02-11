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      Зеленский анонсировал значительное падение ставок по ипотеке осенью 2020

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      Ставки по ипотеке должны упасть до 10% в сентябре 2020 года, — Зеленский / Getty images

      К сентябрю 2020 года ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых. Сейчас работа над этой задачей продолжается.

      Задача очень тяжелая, но уже реальная. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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      Зеленский отметил, что удешевление кредитов – один из приоритетов власти, который поможет развитию среднего класса и будет способствовать возвращению украинцев из-за границы.

      Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%,
      – сказал он.

      Вместе со снижением ставок по ипотеке президент предлагает изменить налоговую систему, чтобы создать условия для ведения бизнеса.

      "Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. В дальнейшем — чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в Украину", — добавил Зеленский.

      Отметим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук также сообщал, что ставки по ипотечным кредитам в Украине будут 11-12% годовых уже в 2020 году.

      Справка. Средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей – 15-19% годовых. На начало 2020 года ставки по ипотеке составляют 18-25% годовых.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Ипотека Кредит на жилье Кредит Президент Украины
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